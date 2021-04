Nur leichte Schäden

Erdbeben der Stärke 4,4 bis Wien spürbar

20.04.2021, 11:31 Uhr | t-online

Im österreichischen Neunkirchen hat die Erde in der Nacht von Montag auf Dienstag gebebt. Das Erdbeben war auch in der Hauptstadt Wien deutlich zu spüren.

Im Osten Österreichs ist es in der Nacht zu einem Erdbeben gekommen. Das berichtete die österreichische Zeitung "Der Standard" am Dienstag. Etwa eine Stunde nach Mitternacht – um 0.57 Uhr – soll nahe der österreichischen Stadt Neunkirchen die Erde gebebt haben. Auch in der Hauptstadt Wien soll es deutlich zu spüren gewesen sein. In den kommenden Wochen sollen mehrere Nachbeben zu erwarten sein.



Weitere Nachbeben in den frühen Morgenstunden

Dem Medienbericht zufolge habe die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für das Beben eine Stärke von 4,4 aus sechs Kilometern Tiefe ermittelt. In den nachfolgenden Morgenstunden soll es weitere schwächere Nachbeben gegeben haben – eines davon mit der Stärke 2,4.

Wie der österreichische Fernsehsender ORF berichtete, soll es bis zum frühen Dienstagmorgen tausende Wahrnehmungsmeldungen gegeben haben – darunter auch Meldungen über kleinere Schäden wie Rissen im Verputz. Bereits wenige Wochen zuvor soll es in der Region ein Erdbeben der Stärke 4,6 gegeben haben.