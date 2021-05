Mount Nyiragongo

Vulkan nahe Großstadt ausgebrochen

22.05.2021, 22:00 Uhr | sle, t-online

Heiße rote Lava schießt in den Himmel. Im Kongo ist ein Vulkan ausgebrochen. In unmittelbarer Nähe einer Großstadt. Menschen fliehen aus der Stadt.

Der Vulkan Mount Nyiragongo ist nahe der Stadt Goma in der Demokratischen Republik Kongo ausgebrochen. Wie "The New Times Rwanda" berichtet. Die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt soll laut einem Vulkanologen allerdings nicht in direkter Gefahr sein. Dennoch packten zahlreiche Menschen ihr Sachen zusammen und flohen in Richtung der benachbarten Grenze zu Ruanda.

Ein UN-Hubschrauber bestätigte allerdings, dass der Lavastrom derzeit nicht in Richtung der Stadt fließe. Ein Regierungssprecher des afrikanischen Landes rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Der Mount Nyiragongo ist einer der aktivsten Vulkane weltweit. Er brach zuletzt 2002 aus. Der Lavastrom zerstörte einige Dörfer, Hunderte Menschen starben und 120.000 wurden obdachlos.