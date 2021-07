Stärke: 8,2

Schweres Erdbeben vor der Küste Alaskas – Warnung vor Tsunami

29.07.2021, 11:30 Uhr | rtr, dpa

Schweres Erdbeben in Alaska: Die offiziellen Behörden warnen vor einem Tsunami. (Quelle: NWS Tsunami Alerts)

In mehreren Regionen rund um die Halbinsel Alaska wird vor einem Tsunami gewarnt. Zuvor hatte den US-Bundesstaat ein schweres Erdbeben erschüttert. Welche Folgen das auch noch für andere Staaten haben wird, ist unklar.

Ein starkes Erdbeben hat sich vor der Südküste des US-Bundesstaates Alaska ereignet. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke mit 8,2 an. Das Beben sei am späten Mittwochabend (Ortszeit) 104 Kilometer südöstlich des auf einer Halbinsel gelegenen Orts Perryville in einer Tiefe von 32 Kilometern aufgetreten.

Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) gab eine Tsunami-Warnung aus. Er sprach zunächst von einer Stärke von 8,1, korrigierte dann ebenfalls auf 8,2, ortete das Beben aber knapp 121 Kilometer südöstlich des ebenfalls auf der Halbinsel gelegenen Ortes Chignik.

Hinweise auf Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten.

Die Tsunami-Warnungen gelten für den südlichen Teil des US-Bundesstaates Alaska, die Alaska-Halbinsel und die Pazifikküsten von Hinchinbrook Entrance bis Unimak Pass. Außerdem wurde für den US-Bundesstaat Hawaii und das US-Pazifik-Territorium Guam eine Tsunami-Warnung ausgegeben.



Zudem werde geprüft, ob für andere Küstengebiete in den USA und in Kanada eine Tsunami-Gefahr bestehe. Auch in Japan erörtern die Behörden dem Sender NHK zufolge, ob eine Tsunami-Warnung nötig ist.