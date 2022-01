"Schock umläuft die Welt"

Druckwelle des Tonga-Vulkans erreicht Deutschland

16.01.2022, 11:37 Uhr | AFP, lw

Der Vulkanausbruch im Pazifik versetzt viele Länder in Alarmbereitschaft, so heftig war die Wucht der Erschütterung. Auch in Deutschland hat sich der Druck bemerkbar gemacht.

Die Druckwelle des Vulkanausbruchs im Südpazifik-Inselstaat Tonga hat bis nach Deutschland gereicht. "Zwischen 20 und 20.30 Uhr ging die Druckwelle des Vulkanausbruchs bei Tonga durch. Die Explosion des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai war auch über Tausende Kilometer zu hören", twitterte der deutsche Meteorologe Thomas Sävert. Eine Grafik zeigt, wie der Luftdruck in Berlin kurz nach 20 Uhr ausschlägt.

Auch eine Wetterstation in Schottland hatte wegen des Vulkanausbruchs einen Sprung bei seiner Luftdruckmessung registriert. Es sei "einfach unglaublich, sich die Kraft vorzustellen, die eine Schockwelle um die Welt schicken kann", erklärte die Wetterstation.

Die Druckwelle habe den Globus umrundet, schrieb auch der Schweizer Wetterdienst Meteonews auf Twitter. Kurz vor 21.00 Uhr am Samstag sei an praktisch allen Schweizer Wetterstationen ein identisches Drucksignal registriert worden: "Die Druckwelle des Vulkans bei Tonga, welche den ganzen Globus umläuft!", twitterte der Dienst.

Tsunami-Alarm in mehreren Weltregionen

Der Vulkanausbruch hatte in mehreren Weltregionen Tsunami-Alarm ausgelöst. Die Erschütterungen durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai verursachten am Samstag Flutwellen in Japan und den USA und lösten auch in Südamerika und Neuseeland Alarm aus. In Tonga entstanden ersten Angaben zufolge schwere Schäden.

Beeindruckende Satellitenaufnahmen zeigen den gigantischen Ausbruch auf dem Ozean und seine Folgen für die Menschen.

Laut Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern war die Kommunikation mit Tonga durch die Beschädigung eines unter dem Meer verlaufenden Kabels unterbrochen worden.

Der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai liegt auf einer unbewohnten Insel, die etwa 65 Kilometer von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa entfernt ist. Er war bereits am Freitag ausgebrochen, eine Tsunami-Warnung wurde kurz darauf wieder aufgehoben.

In den vergangenen Jahren war der Vulkan immer wieder aktiv. Er brach 2009 sowie 2015 aus. Beim zweiten Mal spie er so viel Gestein und Asche, dass eine ein mal zwei Kilometer große Insel entstand.