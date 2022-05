Aktualisiert am 31.05.2022 - 09:16 Uhr

WHO: Tabakindustrie eine der "grĂ¶ĂŸten Umweltverschmutzer"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der Tabakindustrie vorgeworfen, einer der "grĂ¶ĂŸten Umweltverschmutzer der Welt" zu sein. In ihrem zum Weltnichtrauchertag am Dienstag veröffentlichten Bericht forderte die UN-Agentur, die Industrie fĂŒr die UmweltschĂ€den durch Abholzung, Emissionen und Zigarettenstummel zur Kasse zu bitten. Die Zigarettenhersteller sind demnach fĂŒr den Verlust von etwa 600 Millionen BĂ€umen pro Jahr verantwortlich – fĂŒnf Prozent der weltweiten Entwaldung.