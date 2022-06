Dorf in S├╝dfrankreich verbietet Z├Ąhneputzen mit Trinkwasser

Ein Dorf in Frankreich greift wegen der D├╝rre in der Region durch: Die Benutzung des Wasserhahns wird drastisch eingeschr├Ąnkt.

Wegen anhaltender Trockenheit hat ein s├╝dfranz├Âsisches Dorf drastische Ma├čnahmen ergriffen: Z├Ąhneputzen und Trinken am Wasserhahn sind in Villars-sur-Var im Norden von Nizza derzeit verboten, wie die Kommune am Dienstag mitteilte. Das Wasser aus dem Hahn d├╝rfe auch nicht zum Kochen verwendet werden, hie├č es weiter. Aus der Quelle, die den 760-Einwohner-Ort mit Trinkwasser versorgt, komme wegen der D├╝rre nicht mehr gen├╝gend Wasser.