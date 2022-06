WaldbrĂ€nde in tĂŒrkischer Urlaubsregion ausgebrochen

WaldbrĂ€nde unweit des tĂŒrkischen Urlaubsortes Marmaris haben zahlreiche RettungskrĂ€fte in Alarmbereitschaft versetzt. Nach dem nĂ€chtlichen Einsatz von rund 1.500 Menschen sei das Feuer zu einem großen Teil unter Kontrolle, sagte Vahit Kirisci, Minister fĂŒr Forst- und Landwirtschaft, am Mittwoch. Das Risiko einer weiteren Ausbreitung bestehe aber weiter.

Brand in Nationalpark ausgebrochen

Der Brand sei demnach in einem Nationalpark in der Region BördĂŒbet ausgebrochen und werde derzeit weiter in der Region KĂŒfre bekĂ€mpft – rund 30 Kilometer entfernt von der Mittelmeerstadt Marmaris.