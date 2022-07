Starkes Erdbeben im Iran tötet mehrere Menschen

Im Iran sind bei einem Erdbeben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Eine Provinz war bei dem Beben am stÀrksten betroffen.

Bei einem Erdbeben der StĂ€rke 6,0 sind im SĂŒden des Iran mindestens fĂŒnf Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen seien in der Nacht auf Samstag in der sĂŒdlichen Provinz Hormosgan verletzt worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Besonders betroffen war nach Angaben der Provinzregierung das Dorf Sajeh Chost, in dessen NĂ€he das Epizentrum lag.