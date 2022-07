Wasserknappheit in Deutschland: Städtebund schlägt Alarm

Trockenheit wird zum Problem Städtebund warnt vor Wasserknappheit in Deutschland Von dpa Aktualisiert am 17.07.2022 - 18:02 Uhr Lesedauer: 1 Min. Folge der Trockenheit: Der Rhein hat derzeit einen außergewöhnlich niedrigen Pegelstand. (Quelle: NurPhoto/imago-images-bilder)

Wasser – das ist für die meisten Deutschen ein jederzeit verfügbares Gut. Doch nun könnte die Versorgungsinfrastruktur regional häufiger an ihre Grenzen kommen.

Der Städte- und Gemeindebund warnt angesichts der Trockenheit vor Wasserknappheit in einigen Regionen Deutschlands. "Problematisch ist der drastisch steigende Wasserbedarf in der Industrie, in der Landwirtschaft, aber auch in Privathaushalten", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Handelsblatt".

Die Gartenbewässerung und das Füllen großer Pools mit Leitungswasser könne in den Sommermonaten zum "echten Problem" werden. Rasensprenger verteilten in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. "Das kann die Versorgungsinfrastruktur in manchen Regionen an ihre Grenzen bringen."

Privathaushalte sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Regenwasser auffangen, sagte Landsberg. "In Einzelfällen können auch kommunale Verwendungsverbote notwendig sein."