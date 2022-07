Brasilien: Mann folterte Familie 17 Jahre lang – "Du wirst hier nur tot rauskommen"

Aktualisiert am 30.07.2022 - 09:13 Uhr

Über Jahre hat ein Mann in Brasilien offenbar seine Familie gefoltert. "Du wirst hier nur tot rauskommen", soll er seiner Frau gesagt haben. Doch es kam anders.

In Brasilien soll ein Mann seine Frau und seine beiden Söhne 17 Jahre lang in seinem Haus wie Gefangene gehalten haben. Die Polizei nahm den Mann nach einem anonymen Hinweis im ärmlichen Stadtteil Guaratiba im Westen von Rio de Janeiro fest und befreite die Familie, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Die beiden Söhne waren nach Angaben der Polizei "angebunden, schmutzig und unterernährt".