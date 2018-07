Wegen verdächtiger Tasche

Berliner Fernsehturm evakuiert – 300 Menschen betroffen

26.07.2018, 01:53 Uhr | t-online.de, aj

Berliner Fernsehturm: Am Mittwochabend wurde ein verdächtiger Gegenstand in der Eingangshalle des Turms gefunden. (Quelle: imago/ Symbolbild)

Am späten Mittwochabend wurde im Eingangsbereich des Berliner Fernsehturms eine verdächtige Tasche gefunden. Der Fahrstuhl wurde abgestellt. Rund 300 Personen befanden sich im Gebäude.

Der Berliner Fernsehturm ist am späten Mittwochabend von der Polizei geräumt worden. Im Eingangsbereich wurde in einer Sicherheitsschleuse ein verdächtiger Rucksack gefunden. Wie örtliche Medien berichten, wurde der Bereich um das Gebäude am Alexanderplatz weiträumig abgesperrt.

Wie die B.Z. berichtet, befanden sich zum Zeitpunkt der Evakuierung rund 300 Personen in dem Gebäude, rund 75 Menschen seien per Treppe den Turm hinabgestiegen.

Der U-Bahn und S-Bahnverkehr soll von den Einschränkungen nicht betroffen gewesen sein. Sprengstoffexperten waren am späten Abend vor Ort und untersuchten den Rucksack.