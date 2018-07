Spanner in Coburg

Mann fotografiert Kinder in der Umkleidekabine

31.07.2018, 21:04 Uhr | dpa

In Bayern hat ein Mann Kinder beim Umziehen fotografiert. Nach Polizeiangaben habe ein Zehnjähriger den Spanner auf frischer Tat ertappt. Sein Haus wurde nach dem Vorfall durchsucht.

Ein 38-Jähriger hat in Oberfranken mehrfach mit seinem Smartphone Buben beim Umziehen in der Umkleidekabine aufgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte ein Zehnjähriger am Vortag beim Umziehen in der Kabine des Schwimmbads das Handy des Mannes, mit dem dieser aus der Kabine daneben unter der Trennwand hindurch fotografierte.



Die Polizei stellte den 38-jährigen Verdächtigen. Auf seinem Smartphone fanden die Beamten mehrere Bilder, die der Mann unter der Trennwand der Kabine hindurch gemacht hatte. Die Beamten entdeckten, dass er bereits früher am Tag einen Elfjährigen aufgenommen hatte. Der Mann war zur Tatzeit betrunken, ein Test ergab einen Wert von zwei Promille.







In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei mehrere Datenträger sicher, auf denen sich möglicherweise weitere unerlaubt angefertigte Bilder befinden. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 38-Jährigen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.