Umfrage: So viel sollte eine Kugel Eis kosten

Ein Eisbecher in einer Eisdiele: In einer Umfrage klagen viele Teilnehmer über die hohen Preise. (Quelle: IMAGO/Achim Duwentäster/imago)

Die Preise für Speiseeis sind vielen Deutschen zu hoch. In einer Umfrage gaben die Befragten auch an, wie viel sie am liebsten zahlen wollen.