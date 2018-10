Pokerspiel gerät außer Kontrolle

23-Jährige bei Streit vor Lokal niedergeschossen

29.10.2018, 07:45 Uhr | lw, t-online.de

Eine junge Frau ist in Berlin nach einer Schießerei ums Leben gekommen. Mehrere Personen waren nach einem Pokerspiel vor einer Kneipe in Streit geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Berlin-Gesundbrunnen ist eine 23-jährige Frau nach einer Schießerei ihren Verletzungen erlegen. Zudem wurde ein 39-jähriger Mann schwer verletzt.



Augenzeugen zufolge hat es in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr Schüsse in der Prinzenallee gegeben. Es wurde ein Streit zwischen mehreren Personen in und vor einem Lokal beobachtet. Dabei seien die Personen mit Hämmern, Äxten und Baseballschlägern aufeinander losgegangen. Laut der "Bild"-Zeitung soll die Auseinandersetzung am Rande einer Pokerrunde entstanden sein.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort. Nach der Befragung einiger Zeugen werde der Zeitung zufolge auch eine Verbindung zum Rockermilieu nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.