Salt Lake City

Obdachlose Frau stirbt durch Messerstiche

08.11.2018, 08:40 Uhr | dpa

Tatortabsperrung: Eine Frau ist in Salt Lake City getötet worden. (Symbolbild) (Quelle: ZUMA Press/imago)

In den USA ist eine Messerstecherei zwischen Obdachlosen für eine Frau tödlich geendet. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Durch Messerstiche ist eine Frau in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah tödlich verletzt worden. Auch ein Mann sei am Mittwochabend durch Messerstiche im Marmalade District schwer verletzt worden und befinde sich in kritischem Zustand, meldete der lokale Fernsehsender KUTV. Nach dem verdächtigen Mann, der mit einer Decke bekleidet sei, werde auch mit einem Hubschrauber gesucht.

Laut dem Sender geht die Polizei davon aus, dass alle drei Beteiligten obdachlos seien. Für andere Menschen in der Nähe bestehe keine direkte Gefahr. Ein Reporter berichtete von mindestens einem Dutzend Polizeibeamten vor Ort.