Rätselhaftes Verbrechen

25-Jährige stirbt nach Kopfschuss in Berlin

29.12.2018, 13:24 Uhr | dpa

Eine 25-Jährige ist in Berlin-Neukölln durch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt worden. Sie starb anschließend im Krankenhaus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unbekannter hat einer 25-Jährigen in Berlin-Neukölln in den Kopf geschossen. Die Frau wurde in der Nacht zum Freitag in ein Krankenhaus gebracht und starb dort an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Mordkommission ermittelt.

Laut Angaben der Ermittler vom Freitag hatte ein bisher unbekannter Anrufer kurz nach 23 Uhr die Feuerwehr alarmiert und angegeben, dass in der Oderstraße eine verletzte Frau liegt. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau in eine Klinik.



Dort wurde die Schussverletzung festgestellt und die Polizei verständigt. Das Opfer war nicht ansprechbar. Die 25-Jährige stammt den Angaben zufolge ursprünglich aus Polen.