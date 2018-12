Asylbewerber unter Verdacht

Jugendliche prügeln wahllos auf Passanten ein

30.12.2018, 13:56 Uhr | job, t-online.de

Sie fingen am Bahnhof an und zogen durch die Stadt: Jugendliche haben laut Polizei in Bayern wahllos auf Passanten eingeprügelt. Die vier Tatverdächtigen sind Asylbewerber.

Vier Jugendliche haben im bayerischen Amberg nach Angaben der Polizei wahllos auf Passanten eingeprügelt. Neun Menschen wurden dabei verletzt. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Laut Polizei handelt es sich um Asylbewerber im Alter zwischen 17 und 19 Jahren.

Die Jugendlichen sollen zunächst am Bahnhof Reisende angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Dann prügelten sie auf dem Bahnhofsvorplatz weiter – und konnten zunächst fliehen. Auf dem Weg in die Altstadt sollen sie weitere Passanten attackiert haben.

Die Polizei konnte sie letztlich in Nähe des Bahnhofs festnehmen. Ein Verdächtiger soll Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt haben. Einige der leicht bis mittelschwer verletzten Personen mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen die vier Jugendlichen wurde Haftbefehl beantragt.