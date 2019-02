Überfall in Niedersachsen

Ladenbesitzerin vertreibt Räuber mit Besen

15.02.2019, 20:05 Uhr

Eine 60-jährige Ladenbesitzerin aus Bremervörde in Niedersachsen hat erfolgreich einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen – mit einem Besen und lauten Schreien.

Eine 60-Jährige habe bei einem versuchten Überfall den unbekannten jungen Täter mit dem Putzgerät "auf Abstand gehalten" und zum Verschwinden aufgefordert, teilte die Polizei in Rotenburg an der Wümme mit. Als sie laut um Hilfe rief, floh der Täter ohne Beute.







Der mit einem Messer bewaffnete Räuber war demnach am Donnerstag in das kleine Lebensmittelgeschäft gestürmt, in dem sich die Inhaberin mit ihrem zwei Jahre älteren Lebenspartner aufhielt. Er forderte Geld aus der Kasse, gab laut Polizei aber wegen "der resoluten Gegenwehr der Frau" auf. Er floh danach zu Fuß. Seine Identität ist bisher unklar.