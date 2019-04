Verkehrsstopp in NRW

Feiernde blockieren Kreuzung – Polizei vermutet Hochzeit

14.04.2019, 11:35 Uhr | dpa

In NRW hat ein Autokorso auf einer Kreuzung Halt gemacht und so den Verkehr lahmgelegt. Laut Polizei hat es sich um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt. Solche Vorfälle gibt es zurzeit immer wieder.

Durch Essen gerast - Polizei stoppt libanesische Hochzeitsgesellschaft Durch Essen gerast Polizei stoppt libanesische Hochzeitsgesellschaft In Essen hat die Polizei eine libanesische Hochzeitsgesellschaft gestoppt. Der Autokorso raste mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Stadt. Autos wurden sichergestellt, die Braut musste zu Fuß weiter.Video

Feiernde haben in Rheine auf einer Kreuzung den Verkehr blockiert. Vermutlich habe es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach machte der Autokorso an der Kreuzung in der Stadt in Nordrhein-Westfalen mit Warnblinklicht Halt. Teilnehmer seien dann ausgestiegen und um die Autos getanzt. Der Verkehr habe zeitweise stillgestanden, hieß es. Ermittelt werde wegen Nötigung im Straßenverkehr.



Immer wieder sorgen Hochzeitsgesellschaften für Verkehrsbehinderungen. In Berlin geriet am Samstag ein Teilnehmer eines Hochzeits-Autokorsos mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Auto, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Ende März blockierten Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft auf der Autobahn 81 bei Stuttgart den Verkehr und filmten den entstehenden Stau. Etwa eine Woche davor hatten bei Düsseldorf mehrere Autofahrer mit teuren Sportwagen den Verkehr auf der Autobahn 3 blockiert – laut Polizei, um Hochzeitsfotos zu schießen.