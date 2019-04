Heilbad Heiligenstadt

Unbekannte überfallen Mann in Wohnung

16.04.2019, 10:15 Uhr | dpa

In Thüringen ist ein Mann in seiner Wohnung überfallen worden. Eindringlinge verschafften sich Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und bedrohten ihn. Sie konnten flüchten.

In Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) sind drei unbekannte Männer bewaffnet in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Die Täter klingelten am Sonntagabend an einer Wohnungstür. Als der Bewohner öffnete, bedrohten sie ihn mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und betraten die Wohnung. Sie forderten Bargeld und durchsuchten die Zimmer.







Als die Bewohnerin der Wohnung nach Hause kam, bedrohten die Männer auch sie. Nach Angaben von Zeugen verschossen die Männer mehrere Patronen mit Reizstoffen. Dann flüchteten sie in Richtung eines Supermarktes. Dort sollen sie mit einem Auto weggefahren sein. Beute konnten die Unbekannten nicht mitnehmen, wie die Polizei mitteilte. Ob die Täter die Wohnung zufällig auswählten, war zunächst unklar.