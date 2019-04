Einsatz in Leipzig

Mann verbarrikadiert sich: Polizei stürmt Wohnung

30.04.2019, 10:10 Uhr | dpa

In Leipzig musste die Polizei ausrücken, weil sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt hat. Zuvor hatte der 38-Jährige Randale gemacht. Er musste verhaftet werden.

Ein 38-Jähriger ist in Leipzig von Spezialkräften festgenommen worden. Der Mann hatte am Montagabend randaliert, seine Nachbarn beleidigt und sich schließlich in seiner Wohnung verschanzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der 38-Jährige weigerte sich, mit der Polizei zu sprechen. Die Beamten stürmten die Wohnung in den späten Abendstunden. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.