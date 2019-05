Großer Schaden

Diebe pflücken Erdbeerfeld komplett leer

19.05.2019, 11:50 Uhr | dpa

Sie kamen in der Nacht: In Rheinland-Pfalz haben sich Unbekannte an einem Erdbeerfeld bedient. Kaum eine Beere blieb hängen – die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Hundert Euro.

In Lambsheim in Rhein-Pfalz haben Diebe ein Erdbeerfeld fast komplett leergepflückt. Die Polizei ging am Sonntag von mehreren Tätern aus und suchte nach Zeugen





Bei dem Diebstahl in der Nacht zum Freitag müssten die Diebe Fahrzeuge zum Abtransport der Beute benutzt haben, teilte die Polizei mit. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 700 Euro.