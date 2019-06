Schiri hat Angst vor Eskalation

Eltern streiten bei Fußballturnier – Polizeieinsatz

23.06.2019, 12:49 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz musste die Polizei bei einem Fußballturnier anrücken, nachdem ein Streit drohte zu eskalieren. Einer der Gründe laut Polizei: der "fehlende Videobeweis".

Bei einem Kinder-Fußballturnier in Ludwigshafen sind die Eltern so sehr in Streit geraten, dass der Schiedsrichter aus Furcht vor Gewalt die Polizei gerufen hat. Vorangegangen war eine umstrittene Entscheidung des Schiris, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte. Mitursächlich für den Streit am Samstag im Stadtteil Edigheim dürfte ein "fehlender Videobeweis" gewesen sein, hieß es weiter.







Den beiden eingetroffenen Polizeibeamten sei es mit einem Appell an den gesunden Sportsgeist gelungen, bei dem E-Jugend-Spiel die Gemüter wieder zu beruhigen. Das Spielergebnis teilte die Polizei nicht mit.