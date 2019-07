Elfjähriges Mädchen vergewaltigt

Polizei findet die Wolfsmaske des Täters

04.07.2019, 13:46 Uhr | dpa, mvl, t-online.de

Die Polizei hat einen schnellen Fahndungserfolg in München erzielt. Zwei Tage nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens hat die Polizei den mutmaßlichen Täter mit der Wolfsmaske gefasst. (Quelle: Reuters)

In München wurde eine Elfjährige vergewaltigt. Der Täter trug dabei eine Wolfsmaske. Nun hat ein festgenommener Verdächtiger die Polizei zu dem Beweisstück geführt.

Ein 43-jähriger soll in München ein Mädchen vergewaltigt haben, mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige in einer Psychiatrie. Nun führte der mutmaßliche Täter die Polizei zu der Wolfsmaske, die der er bei dem Verbrechen getragen haben soll. Das berichten "Bild" und "Abendzeitung".

Der Mann soll ein Mädchen am vergangenen 25. Juni in München in ein Gebüsch gezerrt und schwer sexuell missbraucht haben. Zwei Tage später nahm die Polizei den Verdächtigen fest.





Er ist laut Polizeiangaben unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und war für einige Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, bevor er zuletzt in einer therapeutischen Wohngemeinschaft wohnte.