18-Jährige getötet

Opfer und Verdächtiger waren verlobt

17.07.2019, 17:03 Uhr | dpa

Mit Messerstichen übersät wird eine junge Frau in einer Plattenbau-Wohnung gefunden. Kurz darauf stirbt sie. Die Polizei fasst rasch den Tatverdächtigen.

Im Fall der am Dienstag in Halle (Saale) getöteten 18-Jährigen ist ein Mann festgenommen worden. Dabei soll es sich um ihren Verlobten handeln. Zwischen den beiden habe eine Art Verlöbnis nach afghanischem Brauch bestanden, sagte die Staatsanwaltschaft in Halle.

Die 18-Jährige war am Dienstag mit Messerstichen übersät in einer Plattenbau-Wohnung gefunden worden. Die junge Afghanin starb anschließend im Krankenhaus. Bundespolizisten fassten am Dienstagabend am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen Afghanen. Zuvor war nach dem Afghanen öffentlich gefahndet worden.







Im Krankenhaus erlag die 18-Jährige ihren Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet, wie die Beamten mitteilten. Zum Motiv machten sie keine Angaben.