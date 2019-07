Aufmerksamkeit zahlt sich aus

Jugendliche retten Frau und Hund das Leben

17.07.2019, 09:42 Uhr

Feuerwehr bei Brandlöschung: In Quierschied konnten eine 61-Jährige und ihr Hund dank aufmerksamen Jugendlichen gerettet werden. (Symbolbild) (Quelle: Jens Kaczmarek/imago images)

Ein Rauchmelder hat in Rheinland-Pfalz dazu geführt, dass Jugendliche zu Lebensrettern wurden. Sie haben geistesgegenwärtig die Feuerwehr gerufen – und Schlimmeres verhindert.

Drei geistesgegenwärtige Jugendliche sind in Rheinland-Pfalz vermutlich zu Lebensrettern geworden. Einer von ihnen bemerkte am späten Dienstagabend einen ausgelösten Rauchmelder in einem Haus der Gemeinde Quierschied, wie die Polizei mitteilte. Der 14-Jährige klingelte mehrfach und versuchte, die Hausbewohner zu warnen. Weil ihm niemand öffnete, riefen die Jugendlichen die Feuerwehr.

61-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus

Herbeigeeilte Feuerwehrleute öffneten die Tür mit Gewalt und retteten eine schlafende 61-Jährige aus der bereits verqualmten Wohnung im Obergeschoss. Eine 59 Jahre alte Frau und ihr Hund wurden aus dem Erdgeschoss ins Freie gebracht.







Grund für die starke Verqualmung war nach ersten Polizeierkenntnissen angebranntes Essen im Backofen. Die 61-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.