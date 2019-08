Drogenhändler verkleidet sich als eigene Tochter

Mit Maske, Perücke, Brille und in Frauenkleidern hat ein Häftling am Samstag versucht, aus einem Gefängnis in Rio de Janeiro zu entkommen. Unter der Verkleidung fanden die Wachen ein bekanntes Mitglied der brasilianischen Verbrecherorganisation „Rotes Kommando". (Quelle: KameraOne)