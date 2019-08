Nach Öffentlichkeitsfahndung

Mutmaßlicher Vergewaltiger in NRW festgenommen

15.08.2019, 18:42 Uhr | dpa

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat öffentlich nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger gesucht. Er konnte in Senden festgenommen werden. (Quelle: Polizei Nordrhein-Westfalen)

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger gesucht. Nach dem Aufruf meldete sich ein weiteres mögliches Opfer. Nun konnte der Mann gefasst werden.

Nachdem die Polizei in Unna öffentlich nach einem 21-jährigen mutmaßlichen Vergewaltiger gefahndet hatte, konnte der Mann in Senden in Nordrhein-Westfalen festgenommen werden.

Nach dem Fahndungsaufruf hatte sich den Ermittlern zufolge zunächst ein weiteres Opfer gemeldet. Die 16-Jährige schilderte ebenfalls ein Sexualdelikt, das sich bereits am vergangenen Freitag ereignet haben soll, wie die Polizei erklärte. Der vorbestrafte Tatverdächtige war am Donnerstagmittag noch auf der Flucht. Die Ermittler setzten Hubschrauber und einen Spürhund bei der Fahndung ein.

Mit einem Foto suchte die Polizei einen 21-Jährigen, der in der Nacht zum Sonntag in Bergkamen eine 24 Jahre alte Bekannte auf einer Wiese vergewaltigt haben soll. Der Mann nimmt nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Rückfallprogramm "Kurs" ("Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern") teil.

Verdächtiger war bereits wegen Sexualdelikt inhaftiert

Das Programm richtet sich an rückgefallgefährdete Sexualstraftäter nach ihrer Haftentlassung. Zur Zeit werden in NRW 1.082 Probanden betreut, meist für fünf Jahre. Das Konzept könne je nach Einzelfall von Hilfestellungen bei der Resozialisierung bis hin zu enger Begleitung reichen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. 2.460 Menschen haben das Programm durchlaufen.



Bereits 2012 als Jugendlicher war der Gesuchte wegen einer Vergewaltigung im Kreis Coesfeld zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt worden, die er den Angaben zufolge auch verbüßt hat.







Eine mögliche Rückfalltat könne nie gänzlich ausgeschlossen, aber deutlich reduziert werden, betonte der Sprecher. Belegt sei eine Rückfallquote von etwa drei Prozent.