Tragischer Fund in Berlin

Spaziergänger entdeckt toten Säugling an Teichufer

07.10.2019, 18:06 Uhr

Bei einem Spaziergang mit seinem Hund hat ein Mann am Montag eine Babyleiche gefunden. Der Säugling lag am Rande eines Teiches in Berlin. Die Polizei ermittelt.

Am Montagvormittag hat ein Passant ein totes Baby am Rand eines Teiches im Berliner Stadtteil Alt-Lichtenrade gefunden. Wie die Zeitung "BZ" berichtet, konnte der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Ein Fußgänger entdeckte heute Morgen am Ufer des Dorfteiches in #Lichtenrade einen toten Säugling.

Unsere 5. #MoKo hat die Ermittlungen und die Tatortarbeit übernommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 7, 2019



Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.