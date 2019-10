Leblos in brennender Wohnung

Mann stirbt in Berlin nach Küchenbrand

06.10.2019, 15:09 Uhr | dpa, jp

In Berlin ist ein Mann in Folge eines Brandes gestorben. Das Feuer brach in einem Hochhaus aus. Die angerückten Sicherheitskräfte konnten den Mann nicht mehr erfolgreich reanimieren.

Nach einem Küchenbrand in Berlin-Mitte ist ein Mann im Rettungswagen gestorben. Das Feuer war am Samstagabend im sechsten Stock eines Hauses in der Heinrich-Heine-Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Mann, der leblos in der brennenden Wohnung lag, wurde im Treppenhaus reanimiert.

Update #Brand in #Mitte:

Die aus der Brandwohnung gerettete Person konnte leider nicht erfolgreich reanimiert werden und ist noch an der Einsatzstelle verstorben.

Der Brand war mit einem C-Rohr nach ca. 1 Stunde unter Kontrolle. Weitere Personen wurden nicht verletzt. pic.twitter.com/gDlYlPJ76h — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 5, 2019



Er starb jedoch wenig später in einem Krankenwagen. Warum es brannte, stand zunächst noch nicht fest.