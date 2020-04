Mit 120 Km/h über die Felder

14-Jähriger flieht vor sieben Streifenwagen

14.04.2020, 13:43 Uhr | dpa

Ein 14-Jähriger liefert sich mit einem Auto eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Sieben Streifenwagen jagen ihn, er rast mit bis zu 120 Stundenkilometer über Wiesen und Felder.

Nachdem sich ein 14-Jähriger in Niederbayern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, ermitteln die Beamten nun, wie der Junge an das Auto gekommen ist. "Wir prüfen, wo der Bub den Wagen, der nicht angemeldet war, überhaupt her hat", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Zeugen hatten den Jungen zunächst an einem Weiher bei Grattersdorf (Landkreis Deggendorf) herumfahren sehen. Vor den gerufenen Beamten versuchte der Junge am Ostersonntag dann zu flüchten: Querfeldein raste er den Angaben nach mit bis zu 120 Stundenkilometer über Wiesen und Felder.

Die Polizei war mit sieben Streifenwagen im Einsatz und konnte ihn schließlich zum Anhalten zwingen. Der Junge wurde auf die Polizeiinspektion gebracht und von seiner Mutter abgeholt. "Da er mit 14 Jahren nach dem Jugendstrafrecht bereits mündig ist, wird gegen ihn unter anderem auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Straßenverkehrsordnung ermittelt", sagte der Sprecher.