Hintergründe unklar

Baden-Württemberg: Ein Toter bei Polizeieinsatz

15.07.2020, 13:00 Uhr | dpa

Blaulicht (Symbolbild): Bei einem Polizeieinsatz in Baden-Württemberg ist ein Mensch ums Leben gekommen, die Hintergründe sind unklar. (Quelle: Sven Simon /imago images)

Im Südosten Baden-Württembergs ist bei einem Polizeieinsatz eine Person ums Leben gekommen, eine weitere wurde verletzt. Die Hintergründe sind bisher noch unklar.

Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schussenried in Baden-Württemberg ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch verletzt. Die Beamten hätten ihre Schusswaffen nutzen müssen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar.