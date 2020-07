Fahndung in Bayern

Psychisch kranker Patient flieht aus Klinik – Polizei warnt

27.07.2020, 11:56 Uhr | küp, dpa

Polizeiwagen: Der in Bayern Gesuchte war zuletzt mit einem blauen Schlafanzug bekleidet. (Symbolfoto) (Quelle: Marius Bulling /imago images)

In Bayern fahndet die Polizei nach einem 29-Jährigen, der an einer akuten Psychose leidet. Er ist in der Nacht zu Montag aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg getürmt.

Aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg ist in der Nacht auf Montag ein Patient geflohen. Der 29 Jahre alte Patrick M. leide an einer akuten Psychose und solle zu, teilte die Polizei mit. Ermittler fahnden nach ihm.

Die Polizei in Bayern sucht den 29-jährigen Patrick Mößle; er soll zurück in ärztliche Behandlung. (Quelle: Polizei Bayern)

Wer ihm begegne, solle ihn nicht ansprechen, sondern die Polizei verständigen. Es lägen aber keine Erkenntnisse über eine Gefährdung der Bevölkerung vor.

M. ist etwa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur und war zuletzt mit einem blauen Schlafanzug bekleidet. Im Laufe des Vormittags wollen die Behörden mehr Details zu dem Fall veröffentlichen.