Alkoholtest abgelehnt

Mann schießt aus Freude über Baby mit Waffe um sich

09.09.2020, 12:59 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz hat sich ein werdender Vater offenbar so sehr über die Schwangerschaft seiner Partnerin gefreut, dass er mit einer Schreckschusswaffe um sich schoss. Die Polizei ermittelt.

Aus Freude über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin hat ein Mann mit einer Schreckschusswaffe in seiner Wohnung in Bad Dürkheim geschossen. Anwohner hatten der Polizei nach Angaben vom Mittwoch Schussgeräusche aus der Wohnung des Paares gemeldet. Der 30-Jährige habe ausgesagt, sich so über die Neuigkeit gefreut zu haben, dass er zur Waffe griff und in die Luft schoss.



Die Polizei stellte Waffe und Munition sicher. Der 30-Jährige habe nach Alkohol gerochen, hieß es. Einen freiwilligen Atemalkoholtest habe er abgelehnt. Ordnungsamt und Waffenbehörde sind laut Polizei über den Vorfall informiert worden.