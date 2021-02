In einem Auto

Toter Mann in Fulda mit Schussverletzungen gefunden

15.02.2021, 15:27 Uhr | AFP

Schrecklicher Fund in Fulda: Am Montagmorgen wurde dort ein toter Mann in einem Auto entdeckt die Polizei sucht nach Zeugen. (Quelle: Osthessen News)

In Hessen ist ein Mann tot in einem Auto entdeckt worden. Er wurde offenbar erschossen. Die Polizei ermittelt nun "in alle Richtungen" und suchte großflächig die Umgebung ab.

In einem Auto hat die Polizei in Fulda einen toten Mann entdeckt, der offenbar erschossen wurde. Die Leiche des 41-Jährigen sei am frühen Montagmorgen gefunden worden, teilten die Beamten in der hessischen Stadt mit. Sie wies demnach "augenscheinliche Schussverletzungen" auf. Todesumstände und -ursache seien aber noch unklar. Eine Obduktion sei angeordnet worden.

Die Ermittlungen liefen "in alle Richtungen", erklärten die Ermittler. Der Bereich um den Fundort wurde zur Spurensicherung abgesperrt. Spezialisten des hessischen Landeskriminalamts waren ebenso im Einsatz wie ein Spürhund und eine Drohne. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.