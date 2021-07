Streit in Thüringen

Mann beißt Bekanntem ein Stück vom Ohr ab

12.07.2021, 12:59 Uhr | AFP

Ein Streit, der auf brutale Art endete: Zwei Männer in Thüringen hatten erst zusammen gefeiert, gerieten dann in eine Prügelei. Einer der beiden biss dem anderen dabei ein Teil des Ohres ab.

Ein Mann hat in Thüringen einem Bekannten im Streit ein Stück vom Ohr abgebissen. Die Ehefrau des 53-jährigen Opfers, das sich bis nach Haus schleppte, brachte ihren verletzten Mann ins Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Montag berichtete. Noch in der Nacht zum Sonntag konnte er die Klinik wieder verlassen.

Die beiden Männer waren am Samstagabend in Thamsbrück in Streit geraten, nachdem sie zuvor gemeinsam gefeiert hatten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in einem Handgemenge, in dessen Folge ein 41-Jähriger seinem Kontrahenten ein Teil des Ohrs abbiss.

Nachdem die Polizei am frühen Sonntagmorgen von dem Fall erfuhr, nahm sie Ermittlungen auf. Bei dem Tatverdächtigen erfolgte eine Blutentnahme. Am Tatort fanden die Ermittler schließlich auch das abgebissene Teil vom Ohr. Die Ermittlungen dauern an.