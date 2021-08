Großrazzia gegen Clan-Kriminalität

Polizisten stürmen Wettbüros und Shisha-Bars in Mülheim

18.08.2021, 23:51 Uhr | dpa, aj

Blaulicht der Polizei (Symbolbild): Bei einer Razzia in Mühlheim stürmten Beamte mehrere Gastronomiebetriebe. (Quelle: Gentsch/dpa)

Shisha-Bars, Cafés und Spielhallen: Die Polizei hat mit einem Großaufgebot mehrere Gastronomiebetriebe in Mühlheim gestürmt. Das Ziel: die Bekämpfung der Clan-Kriminalität in der Stadt in NRW.

Im Kampf gegen Clan-Kriminalität sind in Mülheim (NRW) am Mittwochabend mehrere Objekte kontrolliert worden – darunter auch Gastronomiebetriebe. Die Polizei war nach Angaben einer Sprecherin gemeinsam mit der Stadt im Einsatz, die federführend sei.



Kontrolliert würden unterschiedliche Gewerbebetriebe, etwa mit Blick auf Nichtraucher- und Jugendschutz sowie die Corona-Maßnahmen. Zuvor hatte unter anderem "Bild" berichtet. Demzufolge waren Shisha-Bars, Cafés, Gastrobetriebe und Spielhallen betroffen.

Die Polizei war mit "starken Kräften" vor Ort, wie die Sprecherin sagte. Die Zeitung "Der Westen" berichtete, bei der etwa eineinhalbstündigen Aktion seien rund 150 Beamte im Einsatz gewesen. Den Angaben zufolge finden im Rahmen des Aktionsplans Clan regelmäßig Kontrollen in der Stadt im Ruhrgebiet statt.