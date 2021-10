Vier Verletzte

Schüsse bei amerikanischem Football-Spiel

16.10.2021, 05:53 Uhr | t-online, wan

Das Blaulicht eines amerikanischen Polizeiautos (Symbolbild). In Alabama gab es bei einem Football-Spiel Schüsse und Verletzte. (Quelle: imago images)

Mindestens vier Verletzte, einer davon schwer, ist die erste Bilanz von Schüssen in einem amerikanischen Football-Stadion. Die Polizei sucht derzeit nach dem Täter.



In einem amerikanischen Football-Stadion hat es am Samstagabend Schüsse gegeben. Bei den Vorfall im Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama, sollen vier Personen getroffen worden sein.

Zuschauer berichteten dem US-Fernsehsender Foxnews, dass sie in den letzten Minuten des Spiels zwischen den Mannschaften von Vigor und Williamson plötzlich Schüsse gehört hätten. Es brach eine Panik unter den Zuschauern und den Spielern aus. Derzeit ist noch unklar, wer der Schütze ist und wo er sich aufhält.

Im gleichen Stadion hatte es 2017 eine Tragödie gegeben. Damals wurden zehn Menschen von einem 17-jährigen mit Schüssen getroffen, der sich später der Polizei stellte.