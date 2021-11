Foltermord in Paraguay

Ließ sein Anwalt den deutschen Auswanderer töten?

18.11.2021, 08:27 Uhr | t-online, dpa

Jimmy P. (rechts): Der Anwalt wurde in Paraguay festgenommen. (Quelle: ABC Paraguay)

Nach dem Mord an einem deutschen Forscher und dessen Tochter in Paraguay gibt es nun eine neue Wendung. Der Anwalt des Opfers ist in den Fokus gerückt. Bei ihm fanden Ermittler eindeutige Hinweise.

Ein deutscher Forscher und seine Tochter sind im Oktober in Paraguay getötet worden. Nun haben die Ermittler offenbar den Anwalt des Mannes, Jimmy P., festgenommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die Staatsanwaltschaft habe mitgeteilt, dass bei einer Razzia im Haus des Anwalts höhere Geldsummen, wertvolle Geigen und Papiere des Opfers gefunden worden seien.



Auch ein Testament des Forschers war offenbar dabei. Darin heißt es, dass er sein gesamtes Vermögen Jimmy P. vermache. "Ich kann mir vorstellen, dass die Unterschrift auf diesem Testament unter Folter erzwungen worden ist", sagte Anwalt Jorge Lopez. Drei Deutsche stehen bislang unter Verdacht, den Forscher ermordet zu haben und waren festgenommen worden.

Der nun verdächtigte Jimmy P. habe sich zuvor auffällig verhalten. Schon früher habe er gewaltbereites Verhalten gezeigt. Auch seine Zulassung als Anwalt habe er bereits verloren, heißt es in dem Bericht.

Bernard von Bredow (Archivbild): Für eine Dokumentation stand er vor Jahren vor der Kamera. (Quelle: United Archives/imago images)



Forscher wohl durch Genickschuss getötet

Der 62-Jährige und seine 14-jährige Tochter seien durch Schüsse gestorben, vermutlich aus derselben Waffe, sagte der Rechtsmediziner Héctor Meza. Der Vater sei mit einem Genickschuss getötet worden. "Es gibt Anzeichen dafür, dass er vorher gefoltert wurde, denn er hat Verletzungen im Gesicht." Seine Tochter sei in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden worden. "Sie hat eine Schusswaffenverletzung im Unterleib (...). Sie ist möglicherweise verblutet", ergänzte er.

Bei dem getöteten Deutschen handele es sich um einem Wissenschaftler, der seit mehreren Jahren in dem südamerikanischen Land lebt. Paraguay hat rund sieben Millionen Einwohner. Das im Zentrum des Kontinents zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien gelegene Land ist etwa ein Siebtel größer als Deutschland. Viele Nachkommen deutscher Einwanderer leben dort.