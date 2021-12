Serie in Sachsen-Anhalt

Feuerwehrmann soll elf Brände gelegt haben

06.12.2021, 13:00 Uhr | AFP

Feuerwehrmänner löschen einen Brand in einer Gartenhütte (Symbolbild): Der mutmaßliche Täter soll unter anderem in einer Gartenlaube Feuer gelegt haben. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt: In Sachsen-Anhalt soll ein Feuerwehrmann für eine Brandserie verantwortlich sein. Ein DNA-Treffer führte die Ermittler auf die richtige Spur.

Ein Feuerwehrmann soll elf Brände in Sachsen-Anhalt gelegt haben. Die Feuer wurden zwischen 2019 und 2021 in Zerbst und umgebenden Ortsteilen gelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Montag mitteilten. Es brannten unter anderem Gartenlauben, in Forsten aufgestapeltes Holz, Getreideflächen und Strohdiemen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Er ist Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Vernehmungen, Durchsuchungen und auch ein DNA-Treffer führten die Ermittler schließlich im Oktober auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Die Staatsanwaltschaft bereitet derzeit die Anklage vor.