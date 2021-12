Nach tödlichem Schuss auf Schwarzen

Ex-Polizistin in den USA schuldig gesprochen

24.12.2021, 00:10 Uhr | AFP

Der Fall Daunte Wright hatte die USA aufgewühlt. Der 20-jährige war bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Die Beamtin sagte, sie habe irrtümlicherweise nach der Waffe gegriffen. Nun wurde die 49-Jährige verurteilt.

Acht Monate nach dem tödlichen Schuss auf einen jungen Afroamerikaner in einem Vorort der US-Stadt Minneapolis ist die Ex-Polizistin Kim Potter schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenen-Jury befand die 49-Jährige am Donnerstag in zwei Anklagepunkten des Totschlags für schuldig. Potter hatte den 20-jährigen Daunte Wright im April offenbar versehentlich erschossen, weil sie statt nach ihrer Elektroschockpistole nach der Dienstwaffe griff.

Potter sprach in der Folge von einem Unfall und plädierte vor Gericht auf nicht schuldig. Über das Strafmaß wird voraussichtlich im Februar entschieden. Der weißen Ex-Polizistin droht für den einen für schuldig befundenen Anklagepunkt eine Höchststrafe von 15 Jahren Gefängnis, für den anderen eine Höchststrafe von zehn Jahren. Das tatsächliche Strafmaß dürfte aber gemäß der Richtlinien des Bundesstaates Minnesota deutlich niedriger ausfallen.

Der tödliche Vorfall hatte sich bei einer Verkehrskontrolle in Brooklyn Center nahe Minneapolis ereignet, bei der sich Wright einer Festnahme widersetzte. Potter wollte nach Polizeiangaben eine Elektroschockpistole auf den Afroamerikaner abfeuern – griff aber irrtümlicherweise nach ihrer Dienstwaffe. Vor dem Schuss rief die Beamtin mit 26 Jahren Berufungserfahrung mehrfach "Taser", wie auf Aufnahmen ihrer Körperkamera zu hören ist.

"Leichtsinniger Umgang mit einer Schusswaffe"

"Sie hat einen Fehler gemacht. Es war ein Unfall. Sie ist auch nur ein Mensch", sagte Potters Anwalt Paul Engh beim Prozessauftakt. Die Staatsanwaltschaft wies die Darstellung zurück und warf Potter "leichtsinnigen Umgang mit einer Schusswaffe" und "die Missachtung bekannter Risiken" vor.

Wrights Familie äußerte sich in einer Stellungnahme "erleichtert" über den Schuldspruch. Dieser bringe "ein gewisses Maß an Rechenschaft für den sinnlosen Tod" des 20-Jährigen. Wrights Tod hatte in Brooklyn Center Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen, bei denen dutzende Menschen festgenommen wurden.

Brooklyn Center liegt nördlich von Minneapolis, wo im Mai 2020 der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war. Der tödliche Schuss auf Daunte Wright ereignete sich just in der Zeit, als dem weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin, der Floyd rund neuneinhalb Minuten das Knie in den Nacken gedrückt hatte, in Minneapolis der Prozess gemacht wurde. Chauvin wurde später zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.