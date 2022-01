Berüchtigter US-Mörder

Robert Durst stirbt mit 78 Jahren im Gefängnis

10.01.2022, 20:18 Uhr | t-online

Der verurteilte Mörder und Immobilienerbe Robert Durst ist mit 78 Jahren im Gefängnis gestorben. Er war 2021 verurteilt worden, nachdem er in einer Doku-Serie unabsichtlich ein Geständnis ablegte.

Der berüchtigte US-Mörder Robert Durst ist nach Angaben seines Anwalts tot. Der Millionär starb am Montag im Alter von 78 Jahren in Kalifornien, wie Verteidiger Chip Lewis auf Anfrage mitteilte.

Er war 2021 in einem aufsehenerregenden Mordprozess in Los Angeles schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen gelangten damals zu der Überzeugung, dass Durst im Dezember 2000 seine enge Freundin Susan Berman in ihrem Haus in Los Angeles mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hatte.

Durst war unter anderem aus der HBO-Fernsehdokumentation "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" ("Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst") bekannt. Er war im März 2015 in einem Hotelzimmer in New Orleans festgenommen worden, nachdem er bei der Aufzeichnung des Finales der Doku-Serie offenbar unbeabsichtigt eine Art Mordgeständnis abgelegt hatte. Mehr dazu lesen Sie hier.