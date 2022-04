Entführung in der Schweiz

Deutscher schießt auf Polizisten – zwei Tote

07.04.2022, 09:09 Uhr | t-online, joh, AFP

In der Schweiz hat ein Deutscher offenbar einen Mann entführt. Er ließ ihn gehen, als die Polizisten ihn eine Woche später stellen, kommt es zu einem Schusswechsel.

Ein 38-Jähriger aus Deutschland ist in der Schweiz von der Polizei getötet worden. Der Mann hatte schon am vergangenen Donnerstag einen anderen Mann entführt. Er ließ ihn noch in derselben Nacht frei, wie die Kantonpolizei Zürich mitteilt.

Am Mittwoch war er in der Gemeinde Wallisellen bei Zürich gesehen worden, wie die Polizei erklärte. Da er über eine Waffe verfügte, sei ein Sondereinsatzkommando zu seiner Festnahme geschickt worden. Als dieses sich gegen 20 Uhr Abends dem Gesuchten näherte, habe dieser das Feuer eröffnet.

Dabei ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Der Mann habe unvermittelt seine Waffe gezogen, so die Polizei. Mutmaßlich wurde dabei die Begleiterin des Mannes getroffen. Sie und der mutmaßliche Entführer starben noch vor Ort. Der Mann sei seit der Entführung kriminalpolizeilich bekannt gewesen.