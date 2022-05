Nespresso-Mitarbeiter in der Schweiz finden halbe Tonne Kokain

Brisanter Fund in einem Werk der Firma NestlĂ©: Beim Entladen eines Seecontainers entdecken Mitarbeiter eine weiße Substanz. Die Polizei bestĂ€tigt: Es handelt sich um Kokain im Wert von 48 Millionen Euro.

In einem Nespresso-Werk in der Schweiz sind 500 Kilogramm Kokain mit einem geschÀtzten Wert von rund 50 Millionen Schweizer Franken , das sind rund 48 Millionen Euro , sichergestellt worden.

Mitarbeiter des NestlĂ©-Unternehmens in Romont hĂ€tten eine weiße Substanz in SĂ€cken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen gefunden, teilte die Polizei im Kanton Freiburg am Donnerstag mit. Bei einer Analyse habe sich herausgestellt, dass es sich um Kokain handele.