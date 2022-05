55-Jähriger bei Messerattacke im Münsterland getötet

Bei einem Angriff mit einem Messer ist ein 55-JÀhriger in Lienen (Nordrhein-Wesfalen) am Mittwochabend getötet worden. Trotz Reanimationsversuchen sei er noch am Tatort in der NÀhe des Bahnhofs seinen Verletzungen erlegen, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Abend mit.