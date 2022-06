Vor einem Jahr wurde ein Reporter in den Niederlanden erschossen. Die Hinterleute werden in der Drogenmafia vermutet. Am ersten Prozesstag kamen die Kinder des Opfers zu Wort, der TatverdÀchtige wollte nichts sagen.

Elf Monate nach dem Mord an dem niederlĂ€ndischen Kriminalreporter Peter de Vries hat in Amsterdam der Prozess gegen zwei Angeklagte begonnen. Der 22-jĂ€hrige HauptverdĂ€chtige Delano G. soll de Vries am 6. Juli 2021 beim Verlassen eines Fernsehstudios in Amsterdam niedergeschossen, sein mutmaßlicher Komplize Kamil E. den Fluchtwagen gefahren haben. Die Staatsanwaltschaft forderte am Dienstag lebenslange Haft fĂŒr die beiden mutmaßlichen TĂ€ter.