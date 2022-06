Augsburg: 87-Jährige erdrosselt behinderte Tochter

Eine Seniorin soll in Augsburg ihre von Geburt an behinderte und stark pflegebedĂŒrftige 57-jĂ€hrige Tochter erdrosselt haben. Anschließend soll die 87-jĂ€hrige Frau aus dem Stadtteil Hochfeld versucht haben, Suizid zu begehen, wie die Polizei in Augsburg am Montag mitteilte. Die Mutter ĂŒberlebte und kam in Untersuchungshaft.