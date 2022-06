Die französische Polizei hat bei einer Verfolgungsjagd bei Nizza auf einen Lieferwagen mit Flüchtlingen geschossen und einen Ägypter mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Der am Steuer sitzende Schleuser habe seinen Kühltransporter in der Nacht zum Mittwoch an einer Absperrung plötzlich beschleunigt und sei auf einen in der Tür eines Polizeiwagens stehenden Beamten zugerast, teilte die Staatsanwaltschaft in Nizza mit. Daraufhin habe der Beamte vier Schüsse auf den Wagen abgegeben, der dennoch davonbrauste.