26 Gebäude in drei Bundesländern: Ermittler haben zahlreiche Wohnungen und Geschäftsräume Thüringer Neonazis durchsucht. Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten wiegen schwer.

Wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Geldwäsche haben Ermittler in der Thüringer Neonaziszene zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Mehrere Beschuldigte aus der rechten Szene wurden am Donnerstag festgenommen, wie das Thüringer Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Durchsuchungen gab es demnach auch in Berlin und Schleswig-Holstein.