Maastricht: Raubüberfall auf Kunstmesse Tefaf

Auf die internationale Kunstmesse Tefaf im niederlĂ€ndischen Maastricht ist nach Polizeiangaben ein bewaffneter Überfall verĂŒbt worden. Zwei VerdĂ€chtige seien festgenommen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Zwei weitere Personen seien noch flĂŒchtig. Die Fahndung nach ihnen laufe auf Hochtouren. Die MĂ€nner haben nach EinschĂ€tzung der Polizei möglicherweise Diamanten erbeutet.

Augenzeugen berichteten in Medien, dass sie am Vormittag vier schwer bewaffnete MĂ€nner gesehen hatten. Sie hĂ€tten mit mindestens einem Gewehr und einem Beil versucht, Vitrinen bei einem JuwelenhĂ€ndler aufzubrechen. Ein Augenzeuge hatte ein Video von dem Überfall gemacht, auf dem ist zu sehen, wie ein Mann mit einem großen Vorschlaghammer auf eine Vitrine einschlĂ€gt. Auf Fotos in den sozialen Medien sind schwer beschĂ€digte Glasvitrinen zu sehen. Ob die Diebe etwas erbeutet haben, war zunĂ€chst unklar.